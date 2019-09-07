Тайсумов уступил Феррейре в андеркарде боя Хабиб — Порье
В Абу-Даби завершился поединок основного карда турнира UFC 242 в лёгком весе между Майрбеком Тайсумовым и Карлосом Диего Феррейрой. Россиянин начал удачно и отправил соперника в нокдаун. Но вскоре его соперник перехватил инициативу и постоянно оказывал давление на Майрбека. Со второй пятиминутки преимущество Феррейры стало уже тотальным. Он доносил до цели множество ударов, в то время как Тайсумов по большей части рассчитывал на одиночные удары.
В третьем раунде Феррейра продолжал владеть преимуществом и одержал уверенную победу — 29:28, 29:27, 29:27.
Напомним, главным событием турнира станет титульное противостояние в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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