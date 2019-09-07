Тайсумов уступил Феррейре в андеркарде боя Хабиб — Порье

В Абу-Даби завершился поединок основного карда турнира UFC 242 в лёгком весе между Майрбеком Тайсумовым и Карлосом Диего Феррейрой. Россиянин начал удачно и отправил соперника в нокдаун. Но вскоре его соперник перехватил инициативу и постоянно оказывал давление на Майрбека. Со второй пятиминутки преимущество Феррейры стало уже тотальным. Он доносил до цели множество ударов, в то время как Тайсумов по большей части рассчитывал на одиночные удары.

В третьем раунде Феррейра продолжал владеть преимуществом и одержал уверенную победу — 29:28, 29:27, 29:27.

Напомним, главным событием турнира станет титульное противостояние в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.