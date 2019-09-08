Удушающий приём Хабиба и папаха-талисман. Лучшие фото победы над Порье

7 сентября в Абу-Даби прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье.
Встреча прошла с явным преимуществом россиянина. Уже в первом раунде он дважды провёл тейкдауны, пытался провести удушающие приёмы, а в конце пятиминутки донёс до Порье несколько жёстких попаданий локтями. На первой минуте второго раунда Порье удалось навязать сопернику бой в стойке, и Дастину удалось донести до Хабиба несколько жёстких ударов. Но вскоре россиянин вновь провёл тейкдаун и доминировал до конца пятиминутки.
В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление Порье и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.
Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв.
Лучшие кадры боя — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Абу-Даби.
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