Дилон Дэнис: Макгрегор выиграет у Хабиба в реванше

Боец Bellator, член команды экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Дилон Дэнис оставил короткую запись на своей странице в «Твиттере» после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242.

«Запомните мои слова. Конор выиграет в реванше», — написал Дэнис.

Очевидно, что Дилон подразумевал реванш ирландца с Нурмагомедовым. Напомним, в октябре 2018 года Конор досрочно уступил Хабибу. Дилон Дэнис тогда присутствовал в зале и именно он спровоцировал Нурмагомедова на знаменитый прыжок из клетки. В ходе того боя Дэнис оскорблял россиянина.

Добавим, что и Конор Макгрегор после победы Нурмагомедова в Абу-Даби уже успел напомнить о себе. Он предложил провести повторный бой с Хабибом в Москве.