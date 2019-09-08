Дилон Дэнис: Макгрегор выиграет у Хабиба в реванше
Боец Bellator, член команды экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Дилон Дэнис оставил короткую запись на своей странице в «Твиттере» после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242.
«Запомните мои слова. Конор выиграет в реванше», — написал Дэнис.
Очевидно, что Дилон подразумевал реванш ирландца с Нурмагомедовым. Напомним, в октябре 2018 года Конор досрочно уступил Хабибу. Дилон Дэнис тогда присутствовал в зале и именно он спровоцировал Нурмагомедова на знаменитый прыжок из клетки. В ходе того боя Дэнис оскорблял россиянина.
Добавим, что и Конор Макгрегор после победы Нурмагомедова в Абу-Даби уже успел напомнить о себе. Он предложил провести повторный бой с Хабибом в Москве.
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