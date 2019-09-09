Фьюри: я не дешёвая шлюха, а очень дорогая

Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, заявил, что не заинтересован в получении отступных, которые позволили бы отложить матч-реванш с Деонтеем Уайлдером, даже если ему предложат £ 50 млн.

Уайлдер, чемпион в тяжёлом весе по версии WBC, предположил, что Фьюри может отказаться от боя, чтобы американский боксёр встретился с Энди Руисом в бою за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе — при условии, что сам Руис одержит победу в матче-реванше с Энтони Джошуа за чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF в Саудовской Аравии 7 декабря. Однако Фьюри подчеркнул, что деньги в данном разрезе его не интересуют.

«Я слышал, как он говорил, что хочет дать мне денег. Но я не дешёвая шлюха, а очень дорогая. На самом деле я вообще не хочу устраняться от боя.

Меня не интересуют разговоры об отступных. Лишние монеты у меня в кошельке не повлияют на моё решение. Я хочу лишь уничтожить Уайлдера в матче-реванше. Меня не интересует денежная сторона дела. Я просто хочу победить его и получить то, чего заслуживаю, — победу.

Уайлдер не желает со мной драться. Он не смог победить меня, хотя я не выступал три года. Он не смог победить, когда дважды отправил меня в нокдаун. Поэтому сейчас у него нет шансов. Я бы не взял даже £ 50 млн отступных, потому что деньги не так уж много значат для меня. Для меня важны лишь победы», — цитирует Уайлдера BoxingScene.