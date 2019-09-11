Врачи отстранили Нурмагомедова от боёв на неделю, Порье — на месяц
Врачебная комиссия отстранила российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова от боёв и тренировок на неделю после поединка с Дастином Порье, сообщает MMAJunkie. Порье в свою очередь был отстранён на месяц из-за повреждений глаз и ран брови.
Напомним, Нурмагомедов одержал досрочную победу в матче с Дастином Порье. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.
Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед, он проиграл впервые с 2016 года.
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