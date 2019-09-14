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Дрозд — о поединке Ковалёва и Альвареса: джеб Сергея может разбить любого

Дрозд — о поединке Ковалёва и Альвареса: джеб Сергея может разбить любого
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка россиянина чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалёва с чемпионом WBA и WBC в среднем весе и регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«В бою с Энтони Ярдом у Сергея Ковалева в восьмом раунде был катастрофичный провал, и этого ничто не предвещало. И если в поединке с Альваресом у Сергея не будет таких провалов, то бой будет конкурентным. Альварес круто защищается и здорово контратакует. Но джеб Ковалева может разбить любого. Например, считаю, что Ковалев победил Андре Уорда в первом бою. То есть даже Уорд не смог справиться с передней рукой россиянина. А Сауль поменьше, и руки у него покороче. И думаю, у Сергея будут хорошие эпизоды в этом поединке.

Да, можно сказать, что Ковалев является возрастным боксером, а Альварес на ходу. Но тут может быть очень много факторов, на которые не рассчитывает Канело. Повторюсь, у Сергея очень сильный удар, прекрасные ноги. Так что Альваресу будет совсем не просто», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».

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