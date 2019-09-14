Дрозд — о поединке Ковалёва и Альвареса: джеб Сергея может разбить любого

Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка россиянина чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалёва с чемпионом WBA и WBC в среднем весе и регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе Саулем Альваресом.
«В бою с Энтони Ярдом у Сергея Ковалева в восьмом раунде был катастрофичный провал, и этого ничто не предвещало. И если в поединке с Альваресом у Сергея не будет таких провалов, то бой будет конкурентным. Альварес круто защищается и здорово контратакует. Но джеб Ковалева может разбить любого. Например, считаю, что Ковалев победил Андре Уорда в первом бою. То есть даже Уорд не смог справиться с передней рукой россиянина. А Сауль поменьше, и руки у него покороче. И думаю, у Сергея будут хорошие эпизоды в этом поединке.
Да, можно сказать, что Ковалев является возрастным боксером, а Альварес на ходу. Но тут может быть очень много факторов, на которые не рассчитывает Канело. Повторюсь, у Сергея очень сильный удар, прекрасные ноги. Так что Альваресу будет совсем не просто», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».
- 14 сентября 2019
-
18:45
-
18:03
-
17:01
-
15:41
-
14:36
-
13:52
-
12:31
-
11:40
-
10:14
-
09:19
-
08:00
-
07:50
-
07:10
-
01:04
- 13 сентября 2019
-
23:39
-
22:48
-
21:54
-
20:41
-
20:27
-
19:19
-
18:45
-
17:56
-
16:30
-
15:25
-
14:30
-
13:35
-
12:22
-
11:23
-
10:18
-
09:12
-
02:31
-
00:56
-
00:48
- 12 сентября 2019
-
23:43
-
22:22