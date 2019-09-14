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Егоров, Бакши и Попов вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Егоров, Бакши и Попов вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Россияне Василий Егоров, Глеб Бакши и Илья Попов вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу.

Первым из россиян свой поединок провел Егоров (до 52 кг), который единогласным решением судей взял верх над Луисом Дельгадо из Эквадора. В 1/8 финала Егоров встретится с французом Билалом Беннама. Их поединок состоится 17 сентября во время дневной сессии.

Успешно дебютировал на чемпионатах мира Глеб Бакши (до 75 кг), который раздельным решением судей (4-1) оказался сильнее азербайджанца Амина Кушхова. Во втором раунде этого поединка боксеру из Азербайджана отсчитали нокдаун. В 1/8 финала Бакши во время вечерней сессии 16 сентября встретится с ирландцем Майклом Невином.

Вечером свой первый бой на мировых первенствах провел Илья Попов (до 63 кг). Россиянин единогласным решением судей победил молдаванина Александра Параскива. За выход в четвертьфинал Попов поспорит Мулумбой Мбайя из ДР Конго. Их поединок состоится днем 17 сентября.

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