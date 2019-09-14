Егоров, Бакши и Попов вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Россияне Василий Егоров, Глеб Бакши и Илья Попов вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу.
Первым из россиян свой поединок провел Егоров (до 52 кг), который единогласным решением судей взял верх над Луисом Дельгадо из Эквадора. В 1/8 финала Егоров встретится с французом Билалом Беннама. Их поединок состоится 17 сентября во время дневной сессии.
Успешно дебютировал на чемпионатах мира Глеб Бакши (до 75 кг), который раздельным решением судей (4-1) оказался сильнее азербайджанца Амина Кушхова. Во втором раунде этого поединка боксеру из Азербайджана отсчитали нокдаун. В 1/8 финала Бакши во время вечерней сессии 16 сентября встретится с ирландцем Майклом Невином.
Вечером свой первый бой на мировых первенствах провел Илья Попов (до 63 кг). Россиянин единогласным решением судей победил молдаванина Александра Параскива. За выход в четвертьфинал Попов поспорит Мулумбой Мбайя из ДР Конго. Их поединок состоится днем 17 сентября.
- 14 сентября 2019
-
18:45
-
18:03
-
17:01
-
15:41
-
14:36
-
13:52
-
12:31
-
11:40
-
10:14
-
09:19
-
08:00
-
07:50
-
07:10
-
01:04
- 13 сентября 2019
-
23:39
-
22:48
-
21:54
-
20:41
-
20:27
-
19:19
-
18:45
-
17:56
-
16:30
-
15:25
-
14:30
-
13:35
-
12:22
-
11:23
-
10:18
-
09:12
-
02:31
-
00:56
-
00:48
- 12 сентября 2019
-
23:43
-
22:22