Гэтжи: Конор — всё, хочу драться с победителем боя Хабиб – Фергюсон

Боец смешанного стиля Джастин Гэтжи после досрочной победы над Дональдом Серроне на UFC Fight Night 158, прошедшем в Ванкувере на «Роджерс Арене», заявил о желании сразиться чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Конор Макгрегор в отставке. Я хочу драться с реальными бойцами. Хочу драться с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон», – приводит слова Гэтжи ESPN.

Помимо боя Гэтжи-Серроне, в основном карде состоялись следующие поединки:

Никита Крылов в полутяжелой весовой категории проиграл 39-летнему бразильцу Гловеру Тейшейре раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29),

Тристан Коннели (14-6) в полусреднем весе победил Мичела Перрейру (23-10) единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27),

Миша Циркунов (15-5) досрочно выиграл у Джими Крута (10-1) в полутяжелой весовой категории,

Юрайа Холл (15-9) в среднем весе победил Антонио Карлоса Джуниора (10-4) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).