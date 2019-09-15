Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов уступил Тейшейре

В Ванкувере, на «Роджерс Арена», завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В главном его событии встретились Джастин Гэтжи и экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне.

С первой минуты Гэтжи начал прессинговать соперника и выбрасывать большое количество ударов. К исходу стартовой пятиминутки бойцы вступили в жёсткий размен ударами, в котором Джастину удалось потрясти соперника тяжёлым попаданием справа. Гэтжи сразу же бросился на добивание и заставил рефери остановить встречу. Таким образом, Гэтжи завоевал третью победу подряд. Серроне же второй раз кряду проиграл досрочно.

В соглавном событии вечера Никита Крылов раздельным решением судей проиграл ветерану лиги Гловеру Тейшейре.

UFC Fight Night 158

Основной кард

Джастин Гэтжи — Дональд Серроне — победа Гэтжи техническим нокаутом в первом раунде.

Гловер Тейшейра — Никита Крылов — победа Тейшейры раздельным решением судей.

Тодд Даффи — Джефф Хью- — бой признан несостоявшимся.

Тристан Коннелли — Мичел Перейра — победа Коннелли единогласным решением судей.

Юрайя Холл — Антонио Карлос Джуниор — победа Холла раздельным решением судей.

Миша Цыркунов — Джим Крют — победа Цыркунова удушающим приёмом в первом раунде.