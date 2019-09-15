Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов уступил Тейшейре

В Ванкувере, на «Роджерс Арена», завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В главном его событии встретились Джастин Гэтжи и экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне.
С первой минуты Гэтжи начал прессинговать соперника и выбрасывать большое количество ударов. К исходу стартовой пятиминутки бойцы вступили в жёсткий размен ударами, в котором Джастину удалось потрясти соперника тяжёлым попаданием справа. Гэтжи сразу же бросился на добивание и заставил рефери остановить встречу. Таким образом, Гэтжи завоевал третью победу подряд. Серроне же второй раз кряду проиграл досрочно.
В соглавном событии вечера Никита Крылов раздельным решением судей проиграл ветерану лиги Гловеру Тейшейре.
UFC Fight Night 158
Основной кард
Джастин Гэтжи — Дональд Серроне — победа Гэтжи техническим нокаутом в первом раунде.
Гловер Тейшейра — Никита Крылов — победа Тейшейры раздельным решением судей.
Тодд Даффи — Джефф Хью- — бой признан несостоявшимся.
Тристан Коннелли — Мичел Перейра — победа Коннелли единогласным решением судей.
Юрайя Холл — Антонио Карлос Джуниор — победа Холла раздельным решением судей.
Миша Цыркунов — Джим Крют — победа Цыркунова удушающим приёмом в первом раунде.
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