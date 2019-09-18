Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин. И лишь капитану сборной России Андрею Замковому удалось выйти в полуфинал чемпионата мира в Екатеринбурге, гарантировав себе минимум бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг.
Замковой раздельным решением судей победил (4-1) кубинца Иглесиаса Сотолонго. В полуфинале Замковой в пятницу встретится с Аблайханом Жусуповым из Казахстана.
Альберт Батыргазиев (до 57 кг) раздельным решением проиграл (1-4) трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр кубинцу Ласаро Альваресу. Также боксеру из Кубы уступил и Георгий Кушиташвили (до 81 кг). Четырехкратному чемпиону мира и победителю Олимпийских игр 2016 Хулио Ла Крусу отдали победу все пять судей.
В завершении вечерней сессии на ринг вышел Максим Бабанин (свыше 91 кг), который раздельным решением судей (2-3) британцу Фрэйзеру Эдварду Кларку.
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