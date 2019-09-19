Тренер Макгрегора предложил мальчику пожизненные бесплатные уроки джиу-джитсу

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в Bellator, стал свидетелем драки мальчиков в раздевалке. 26-летний Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, остался настолько впечатлён увиденным, что предложил одному из мальчиков пожизненные бесплатные уроки джиу-джитсу.

«Если кто-нибудь знает этого парня и может помочь мне связаться с ним — скажите, я буду давать ему бесплатные частные уроки джиу-джитсу на протяжении всей его жизни», — написал Дэнис в своём «твиттере».

Драка мальчиков в раздевалке Фото : https://twitter.com/dillondanis

На счету Дэниса два боя в Bellator. Оба поединка закончились его победой: в апреле 2018 года он сломил сопротивление Кайла Уокера, а в июне 2019-го взял верх над Максом Хамфри.

Дэнис являлся одним из главных действующих лиц скандала с участием Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.