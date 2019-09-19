Танеев: победа на Кубке России пока самая значимая в моей карьере

19-летний югорчанин Камиль Танеев одержал победу на Кубке России по тайскому боксу в весовой категории до 63,5 кг. Он рассказал о сложностях в первом поединке, самом значимом успехе в карьере и подготовке в Дагестане.

«Самым сложным для меня был первый бой, потому что я не успел хорошо к нему размяться, так как две предыдущие пары закончили досрочно. Из-за этого в первом бою я сильно устал. В остальных поединках сложностей не было. В финале получился хороший бой, но я выиграл его уверенно. Думаю, что победа в Кубке России пока самая значимая в моей карьере, и надеюсь, что не последняя.

В Ханты-Мансийском автономном округе хорошие условия для занятий тайским боксом, много клубов, но всё же дело обстоит не так хорошо, как в Дагестане, из которого я родом. Сборы перед турниром я тоже проводил в Дагестане, потому что там больше сильных спарринг-партнёров и опытных ребят, с которыми интересно тренироваться», — рассказал Танеев пресс-службе ФТБР.