Альварес назвал Ковалёва самым сложным соперником в карьере

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super, мексиканский боксёр Сауль Альварес рассказал об ожиданиях перед боем с россиянином Сергеем Ковалёвым, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Поединок Ковалёва и Альвареса состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

«Это риск для меня, поскольку он тяжелее и сильнее меня. Он больше. Но мои навыки и сила обеспечат готовность к этому поединку. Вот почему мы здесь и постараемся изменить всё, войти в историю бокса. Это единственное, чего я хочу.

Я хочу, чтобы моя карьера была красиво написана. Ковалёв — один из самых сложных моих соперников, если не самый сложный. Но мы готовы к этому вызову», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Ковалёв высоко охарактеризовал Альвареса, назвав его настоящим бойцом.

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