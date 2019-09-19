Ковалёв: Канело — настоящий боец, это вам не Уорд
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO российский боксёр Сергей Ковалёв и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканец Сауль Альварес провели пресс-конференцию в преддверии боя, который пройдёт в Лас-Вегасе 2 ноября.
Ковалёв сравнил соперника с американцем Андре Уордом, который дважды победил Сергея: в 2016 и 2017 годах.
«Канело — настоящий боец. Мне нравится сражаться с настоящими бойцами, а не с такими, как Уорд. Это важный поединок для меня, самый важный, который я когда-либо проводил. Канело — один из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. А я сейчас лучше всех в полутяжёлом весе. Впереди очень хороший бой», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов
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