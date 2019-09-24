«У неё классный хук слева!» Президент Хорватии навестила чемпиона UFC

Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, сообщил, что его в Кливленде навестила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
«Президент Хорватии Колинда приехала в Кливленд и остановилась, чтобы навестить меня. Какая честь. У неё классный хук слева! Спасибо, Хорватия, что всегда меня поддерживаешь. Всех люблю», — написал Миочич в своём «твиттере» и прикрепил к твиту фотографии с Грабар-Китарович.
Посмотреть фотографии можно в «Твиттере».
Следующим соперником Миочича, вероятно, станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Президент организации Дэна Уайт уже подтвердил планы устроить третий поединок бойцов. В первом поединке, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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