Вл. Кличко — о возвращении в бокс: лгу себе, но это сладкая ложь

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко рассказал, возможен ли вариант с его возвращением на ринг. Последний бой 43-летний Кличко провёл в апреле 2017 года, когда его соперником стал британский боксёр Энтони Джошуа, победивший техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Вернусь ли я на ринг? Не знаю. Никто не знает. Тренируюсь каждое утро и лгу себе, что собираюсь вернуться на ринг. Знаете, это сладкая ложь.

Я просто наслаждаюсь собой и продолжаю поддерживать своё здоровье. Не хочу спекулировать на эту тему», — приводит слова Кличко BBC.

Кличко-младший провёл 69 поединков в профессиональном боксе, в которых одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом). Также он завоевал золотую медаль в супертяжёлом весе на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.