Кличко предложили подраться в ресторане, но он согласился только за $ 2 млн

Мэр Киева Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, рассказал, как посетил ресторан, где ему неожиданно предложили подраться.
«Несколько дней назад зашёл в ресторан, а там компания сидела уже навеселе. Один такой выходит и говорит: «Ты Кличко. Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться. И я уверен, что смогу тебя победить».
Я думаю: как бы так ему ответить? И говорю: «Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы с тобой сможем встретиться».
Он потом отказался. Стал думать, где ему собрать столько денег, чтобы с Кличко подраться», — рассказал Кличко в эфире телеканала News One.
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