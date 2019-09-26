Джойса обязали встретиться с Хуком
Британский проспект супертяжёлого веса небитый Джо Джойс следующий поединок, вероятнее всего, проведёт с экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Марко Хуком, сообщает BoxingScene. Руководство EBU обязало команды боксёров договориться о дате и месте проведения встречи до 10 октября, в противном случае будут назначены промоутерские торги.
Джозеф Джойс (11-0, 10 КО) предыдущий поединок провёл в июле 2019 года, победив решением судей экс-претендента на титул чемпиона мира Брайанта Дженнингса. Что касается Марко Хука, то немецкий ветеран выступает в супертяжёлом дивизионе относительно недавно. Предыдущий бой он провёл в мае 2019 года в США. Тогда он встретился с джорнименом Ником Гуевасом. Тот бой признали несостоявшимся.
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