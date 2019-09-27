Спенс оказался немного тяжелее Портера
Ранним утром 29 сентября мск в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Стэйплс-Центр» пройдёт объединительный поединок в полусреднем весе. Чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс (25-0, 21 КО) встретится с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО). В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Спенс оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 66,6 кг, в то время как вес Портера составил 66,5 кг.
Спенс проведёт уже четвёртую защиту титула. В минувшей встрече он победил Майки Гарсию. Что касается Портера, то он будет защищать пояс по версии WBC во второй раз. В предыдущем бою он с трудом справился с Йорденисом Угасом.
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