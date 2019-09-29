Фергюсон: скоро будут новости о бое
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сообщил, что в скором времени объявит о следующем поединке.
«Получил сигнал. Чемпион возвращается! В скором времени будут новости о бое», — написал Фергюсон на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.
Напомним, что американец — главный кандидат на поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее в промоушене уже четыре раза пытались организовать этот бой, но он всякий раз срывался по различным причинам.
В предыдущем поединке Тони Фергюсон досрочно победил Дональда Серроне. Нурмагомедов же в минувшем бою, на турнире UFC 242, удушающим приёмом одолел Дастина Порье.
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