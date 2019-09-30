Тренер Деревянченко: Сергей готов к лучшей версии Головкина

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розир поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. Встреча пройдёт утром 6 октября мск а на её кону будут стоять титулы по версии IBF и IBO.
«Сергей готов к лучшей версии Головкина. Вы можете часто это слышать, но это действительно был один из лучших тренировочных лагерей. Сергей очень трудолюбивый и спокойный. С ним приятно работать и я молюсь о том, чтобы у каждого тренера был подопечный такого калибра и с таким характером. Это просто фантастика.
Что касается нашего плана на бой, то Головкина нужно держать в не комфортных условиях. Все мы знаем, что он работает трёхударными сериями. За классическими двойками следует либо боковой удар, либо апперкот. Нужно убедиться, что мы не дадим ему пробивать эти комбинации и постоянно держать его вне нужного ему баланса", — приводит слова Розира Boxingnews24.
Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боев вечера на специальных условиях — за 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.
Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.
- 30 сентября 2019
-
01:17
- 29 сентября 2019
-
23:26
-
22:15
-
21:43
-
20:59
-
19:57
-
18:49
-
17:53
-
16:39
-
15:29
-
14:40
-
13:14
-
11:43
-
10:57
-
09:41
-
09:22
-
07:07
-
07:02
-
00:02
- 28 сентября 2019
-
22:45
-
21:44
-
21:08
-
20:46
-
19:55
-
18:42
-
17:44
-
16:32
-
16:28
-
15:50
-
15:12
-
13:51
-
12:59
-
11:41
-
10:24
-
09:30