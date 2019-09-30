Джонс — Вайдману: твоя цель может укусить тебя за задницу

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил Крису Вайдману на его заявление о потенциальной победе.

В своём «инстаграме» Джонс заявил следующее: «Остановись, ты не будешь драться со мной. Остановись. Будь осторожен с той целью, которую ты ставишь за моей спиной, она может просто укусить тебя за задницу».

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Вайдман объявил о переходе в полутяжёлый дивизион и заявил, что намерен получить бой с Джонсом. Тот, в свою очередь, ответил, что не против этого поединка.

Последний на текущий момент бой Крис Вайдман провёл 4 ноября 2018 года на турнире UFC 230 в среднем весе. Тогда он уступил Роналду Соуза.

Дебют Вайдмана в полутяжёлом весе состоится 18 октября на турнире UFC on ESPN 6 в Бостоне против Доминика Рейса.