Джонс — Вайдману: твоя цель может укусить тебя за задницу

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил Крису Вайдману на его заявление о потенциальной победе.
В своём «инстаграме» Джонс заявил следующее: «Остановись, ты не будешь драться со мной. Остановись. Будь осторожен с той целью, которую ты ставишь за моей спиной, она может просто укусить тебя за задницу».
Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Вайдман объявил о переходе в полутяжёлый дивизион и заявил, что намерен получить бой с Джонсом. Тот, в свою очередь, ответил, что не против этого поединка.
Последний на текущий момент бой Крис Вайдман провёл 4 ноября 2018 года на турнире UFC 230 в среднем весе. Тогда он уступил Роналду Соуза.
Дебют Вайдмана в полутяжёлом весе состоится 18 октября на турнире UFC on ESPN 6 в Бостоне против Доминика Рейса.
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