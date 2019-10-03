«Не я это начал!» Емельяненко назвал Кокляева зачинщиком драки

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, устроивший потасовку с Михаилом Кокляевым, заявил, что считает стронгмена зачинщиком инцидента. Емельяненко в своём «инстаграме» опубликовал видео стычки и прокомментировал его.
«Наглый Миша! Хочу заметить, не я это начал! Острые козырьки!» — написал Емельяненко.
Посмотреть комментарий Емельяненко можно в «Инстаграме».
Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Инцидент произошёл вчера, 2 октября. Во время драки Емельяненко рассёк бровь Кокляеву. Александр и Михаил начали переругиваться, после чего вскочили и принялись кидаться кепкой. Метко брошенная кепка рассекла лицо Кокляеву.
Кокляев попросил прощения у болельщиков за потасовку.
Ранее Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
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