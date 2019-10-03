Емельяненко подрался с Кокляевым в баре и сильно разбил ему лицо

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Инцидент произошел вчера, 2 октября, сообщают «Известия».

Конфликт спортсменов разгорелся во время очной ставки, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов. Это была их первая встреча после подписания контракта на бой. Во время потасовки Кокляев получил рассечение брови.

Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.

Ранее стали известны гонорары, которые Емельяненко и Кокляев получат за поединок.

На счету Емельяненко 36 боёв в MMA, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, а ещё один поединок завершился вничью.