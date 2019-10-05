Президент Bellator назвал Ф. Емельяненко величайшим бойцом в истории ММА
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о планах по проведению турнира в России, на котором свой последний бой проведёт Фёдор Емельяненко. В то же время Кокер высоко оценил ветерана ММА.
«Думаю, Фёдор проведёт ещё несколько боёв, а затем в последний раз выйдет в октагон в России. Если россияне захотят увидеть Фёдора, величайшего бойца в истории ММА, то им нужно обязательно прийти на его бой», — цитирует Кокера BJ Penn.
Ранее Кокер сообщил, что с помощью Фёдора Емельяненко Bellator сможет выйти на российский рынок. По словам президента организации, пока Bellator завершает переговоры о проведении боя Емельяненко в Японии в конце года.
Фёдор Емельяненко является бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе.
Президент Bellator: Ф. Емельяненко завершит карьеру боем в России
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