Президент Bellator: Ф. Емельяненко завершит карьеру боем в России

Глава Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт ещё три боя, причём последний — в России, после чего завершит карьеру.
«План в том, чтобы провести ещё два поединка, после чего Фёдор выйдет в октагон в России. Этот поединок, вероятно, станет для него последним. Но до этого момента может пройти несколько лет, а может один год», — цитирует Кокера RT.
Также Кокер прокомментировал планы по организации турнира Bellator в России.
«Да, турнир в России нам интересен. Фёдор отлично подходил бы для этого. Он помог бы нам зайти на территорию. Но, думаю, до этого он ещё дважды выйдет на ринг.
Мы близки к договорённости о бое Фёдора в Японии в конце года. Увидимся с ним в Милане через две недели и обсудим детали», — добавил он.
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