Прямой эфир боя Головкин — Деревянченко начнётся на «Чемпионате» в 4:00 мск

В ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке (США) состоится один из самых ожидаемых боксёрских поединков года. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко.

Прямой эфир боя Головкин – Деревянченко на «Чемпионате» начнётся в 4:00 мск. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший.

«Чемпионат» проведёт и прямую текстовую трансляцию боя Головкин – Деревянченко. Уже известно, что казахстанский боец получит за этот поединок около $ 15 млн. Гонорар его соперника составит $5,2 млн.

Предполагалось, что Головкин проведёт третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом, но стороны так и не договорились. Теперь мексиканский чемпион встретится на ринге с россиянином Сергеем Ковалёвым.