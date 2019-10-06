Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.
В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но смог оправиться и продолжить бой. В одном из первых раундов Головкин, по мнению комиссии, нанёс Деревянченко рассечение головой. Врачи осмотрели украинца и разрешили ему продолжить бой.
Бой между Головкиным и Деревянченко посетили многие известные звёзды, в том числе бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.
«Чемпионат» провёл эксклюзивную видеотрансляцию боя на территории России.
- 6 октября 2019
-
07:21
-
07:06
-
06:57
-
05:00
-
00:13
- 5 октября 2019
-
22:36
-
21:32
-
19:48
-
18:28
-
17:37
-
17:20
-
16:58
-
16:28
-
16:21
-
15:49
-
15:44
-
14:53
-
14:13
-
12:06
-
10:09
-
09:36
-
09:35
-
06:27
-
06:08
-
04:25
-
02:51
-
02:15
-
00:41
- 4 октября 2019
-
21:49
-
20:33
-
19:23
-
17:26
-
16:01
-
15:18
-
15:06