Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но смог оправиться и продолжить бой. В одном из первых раундов Головкин, по мнению комиссии, нанёс Деревянченко рассечение головой. Врачи осмотрели украинца и разрешили ему продолжить бой.

Бой между Головкиным и Деревянченко посетили многие известные звёзды, в том числе бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.

«Чемпионат» провёл эксклюзивную видеотрансляцию боя на территории России.