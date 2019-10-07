А. Емельяненко: люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают, не умеют

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с днём рождения Президента РФ Владимира Путина и рассказал о своём отношении к главе государства.
«Два года назад я написал стих о Путине. А вот реакции не было. Но я и не ждал никакой реакции. Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях. А то, что возникают какие-то недопонимания общества – это потому что у нас само общество не понимает, как оно живет и где находится.
Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают и не умеют. Они не понимают, что мы живем в самое лучшее время за всю историю существования государства. И оно все выправляется и выправляется. Просто людям непонятны те правила, которые установлены против нас на мировой арене.
Все хотят занять какое-то значимое место, но образования и умений нет, прыгают со словами: «Да на месте разберемся!» Есть такой гражданин в «Нашей Раше», который сидит у телевизора и на все имеет свое компетентное мнение.
Пожелания? Я бы пожелал ему терпения. Я просто представляю, сколько ему всего приходится терпеть, сколько носить вот этого непонимания. Я бы пожелал через него умиротворения и понимания всему народу. Чтобы каждый занимался своим делом и не лез дальше того, к чему он способен, и занимал то место в жизни, какое он занимает.
Ну, а президенту нашему всех благ человеческих, благодати божьей и низкий поклон его почившим родителям, которые вырастили и воспитали такого сына», — приводит слова поздравления Александра Емельяненко «Телепрограмма».
- 7 октября 2019
-
21:37
-
21:01
-
19:33
-
18:27
-
17:51
-
16:36
-
15:47
-
15:24
-
14:06
-
13:33
-
12:15
-
11:07
-
10:26
-
09:22
-
00:14
- 6 октября 2019
-
22:40
-
20:34
-
19:53
-
18:09
-
17:24
-
15:56
-
13:46
-
12:13
-
11:41
-
10:25
-
10:12
-
08:43
-
08:34
-
08:13
-
07:21
-
07:06
-
06:57
-
05:00
-
00:13
- 5 октября 2019
-
22:36