А. Емельяненко: люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают, не умеют

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с днём рождения Президента РФ Владимира Путина и рассказал о своём отношении к главе государства.



«Два года назад я написал стих о Путине. А вот реакции не было. Но я и не ждал никакой реакции. Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях. А то, что возникают какие-то недопонимания общества – это потому что у нас само общество не понимает, как оно живет и где находится.



Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают и не умеют. Они не понимают, что мы живем в самое лучшее время за всю историю существования государства. И оно все выправляется и выправляется. Просто людям непонятны те правила, которые установлены против нас на мировой арене.



Все хотят занять какое-то значимое место, но образования и умений нет, прыгают со словами: «Да на месте разберемся!» Есть такой гражданин в «Нашей Раше», который сидит у телевизора и на все имеет свое компетентное мнение.



Пожелания? Я бы пожелал ему терпения. Я просто представляю, сколько ему всего приходится терпеть, сколько носить вот этого непонимания. Я бы пожелал через него умиротворения и понимания всему народу. Чтобы каждый занимался своим делом и не лез дальше того, к чему он способен, и занимал то место в жизни, какое он занимает.



Ну, а президенту нашему всех благ человеческих, благодати божьей и низкий поклон его почившим родителям, которые вырастили и воспитали такого сына», — приводит слова поздравления Александра Емельяненко «Телепрограмма».