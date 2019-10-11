Енджейчик оказалась немного тяжелее Уотерсон, Суонсон перевесил Грэйси

В ночь с 12 на 13 октября мск в Тампе (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. В его главном событии встретятся экс-чемпионка организации Йоанна Енджейчик и Мишель Уотерсон. В преддверии противостояния соперницы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам полячка оказалась немного тяжелее Уотерсон, показав 52,3 кг. Вес Мишель составил 52,1 кг.

UFC Fight Night 161. Взвешивание

Основной кард

Йоанна Енджейчик (115,5 фунта) — Мишель Уотерсон (115 фунтов)

Каб Суонсон (146) — Крон Грэйси (145,5)

Нико Прайс (170) — Джеймс Вик (170,5)

Маккензи Дерн (115) — Аманда Рибас (115)

Мэтт Фривола (154) — Луис Пена (154,5)

Эрик Андерс (186) — Джеральд Мерширт (184,5).