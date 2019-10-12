Появилось видео совместной тренировки А. Емельяненко и Стивена Сигала

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с известным американским актёром и мастером единоборств Стивеном Сигалом. Они обменялись тёплыми приветствиями и обнялись. Емельяненко позже провёл с Сигалом совместную тренировку.

Американский киноактер и мастер айкидо Стивен Сигал вместе с Емельяненко провёл мастер-класс для учеников, продемонстрировав различные техники айкидо.

Также Емельяненко пригласил Сигала на свой бой, подарив актёру билеты.

Напомним, свой следующий бой Александр Емельяненко проведёт 29 ноября. Соперником Александра станет известный стронгмен Михаил Кокляев. Спортсмены проведут четыре раунда по три минуты по правилам бокса. За свою карьеру в MMA Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 7 поражений.

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