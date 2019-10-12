Усик — Уизерспун: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 6:00 мск

Сегодня, 12 октября, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик дебютирует в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.



Усику срочно понадобилось искать нового соперника, после того как голландский боксёр Тайрон Спонг, в организме которого нашли препарат для лечения женского бесплодия, провалил допинг-тест.



32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и три поражения в 41 поединке.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.

Дебют великолепного украинца в «королевском» дивизионе. Усик — Уизерспун. LIVE Александра заждались в супертяжёлом весе. Всё случится уже в эти выходные!