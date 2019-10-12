Усик — Уизерспун: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 6:00 мск
Сегодня, 12 октября, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик дебютирует в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.
Усику срочно понадобилось искать нового соперника, после того как голландский боксёр Тайрон Спонг, в организме которого нашли препарат для лечения женского бесплодия, провалил допинг-тест.
32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и три поражения в 41 поединке.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.
Дебют великолепного украинца в «королевском» дивизионе. Усик — Уизерспун. LIVE
Александра заждались в супертяжёлом весе. Всё случится уже в эти выходные!
- 12 октября 2019
-
09:40
-
02:55
-
00:50
- 11 октября 2019
-
23:39
-
22:54
-
22:31
-
21:24
-
20:20
-
19:44
-
18:52
-
18:03
-
17:19
-
16:03
-
15:24
-
14:28
-
13:46
-
12:50
-
11:44
-
10:20
-
10:03
-
09:01
-
00:57
- 10 октября 2019
-
23:19
-
22:34
-
21:33
-
20:59
-
19:32
-
18:43
-
17:57
-
16:36
-
15:33
-
14:25
-
12:56
-
11:38
-
11:02
Партнерский контент