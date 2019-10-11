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Бой Усик — Уизерспун, 12 октября 2019 — онлайн-трансляция

Александр Усик и Тони Беллью
«Чемпионат»
Дебют великолепного украинца в «королевском» дивизионе. Усик — Уизерспун. LIVE
Александра заждались в супертяжёлом весе. Всё случится уже в эти выходные!
Бокс/ММА 0

Александр Усик уже давно объявил о планах перейти в супертяжёлый вес, но его дебюту долго мешали самые разные обстоятельства. Так, украинцу пришлось отказаться от поединка с Карлосом Такамом из-за травмы руки. 12 октября олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира в «крузервейте» наконец-то стартует в новой для себя категории. Правда, и с его предстоящим поединком не всё пока выходит идеально: изначально Усик должен был подраться в этот день с Тайроном Спонгом, но у того в крови нашли запрещённые вещества, и Александру в экстренном порядке нашли нового соперника.

Им стал 38-летний американец Чазз Уизерспун, никогда не хватавший звёзд с неба, но его считают вполне крепким боксёром. К тому же для Уизерспуна, в отличие от Усика, «хэвивейт» — родная категория. Так что легко великолепному украинцу, по идее, не будет.

11 октября

18:00. Боксёры провели дуэль взглядов! Совсем скоро они увидятся в ринге.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Nathan Stirk/Getty Images

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