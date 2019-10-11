Дебют великолепного украинца в «королевском» дивизионе. Усик — Уизерспун. LIVE

Александр Усик уже давно объявил о планах перейти в супертяжёлый вес, но его дебюту долго мешали самые разные обстоятельства. Так, украинцу пришлось отказаться от поединка с Карлосом Такамом из-за травмы руки. 12 октября олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира в «крузервейте» наконец-то стартует в новой для себя категории. Правда, и с его предстоящим поединком не всё пока выходит идеально: изначально Усик должен был подраться в этот день с Тайроном Спонгом, но у того в крови нашли запрещённые вещества, и Александру в экстренном порядке нашли нового соперника.
Им стал 38-летний американец Чазз Уизерспун, никогда не хватавший звёзд с неба, но его считают вполне крепким боксёром. К тому же для Уизерспуна, в отличие от Усика, «хэвивейт» — родная категория. Так что легко великолепному украинцу, по идее, не будет.
11 октября
18:00. Боксёры провели дуэль взглядов! Совсем скоро они увидятся в ринге.
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