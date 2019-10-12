Ковалёв пожелал удачи Усику перед боем с Уизерспуном

В ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик померится силами с Чеззом Уизерспуном. В преддверии этого боя удачи Александру Усику пожелал чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв.
«Мои лучшие пожелания Александру Усику в эту субботу в его дебюте в супертяжёлом весе. Удачи, Саня! С Богом!», — написал Ковалёв.
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».
Изначально ожидалось, что Усик в Чикаго встретится с Тайроном Спонгом, но голландец менее чем за неделю до боя провалил допинг-тест.
Напомним, что «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Усик — Уизерспун.
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