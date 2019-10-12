А. Емельяненко на турнире Fight Nights пытался найти Кокляева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил турнир Fight Nights Global. Находясь в зале, он пытался найти своего будущего соперника Михаила Кокляева, но не преуспел в этом.

«Пришёл к Камилу на турнир, он мне сказал, что здесь будет Кокляев. Ищу Кокляева, нет Кокляева. Пойду дальше смотреть. Где Кокляев? Нет Кокляева. Кокляев, готовься к бою, хватит прятаться», — сказал Емельяненко.

Соответствующее видео можно увидеть на странице Александра Емельяненко в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, встреча Емельяненко и российского стронгмена Михаила Кокляева состоится 29 ноября 2019 года. Поединок пройдёт по правилам профессионального бокса. Согласно регламенту, он будет длиться четыре раунда.