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А. Емельяненко на турнире Fight Nights пытался найти Кокляева

А. Емельяненко на турнире Fight Nights пытался найти Кокляева
Бокс/ММА / ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил турнир Fight Nights Global. Находясь в зале, он пытался найти своего будущего соперника Михаила Кокляева, но не преуспел в этом.

«Пришёл к Камилу на турнир, он мне сказал, что здесь будет Кокляев. Ищу Кокляева, нет Кокляева. Пойду дальше смотреть. Где Кокляев? Нет Кокляева. Кокляев, готовься к бою, хватит прятаться», — сказал Емельяненко.

Соответствующее видео можно увидеть на странице Александра Емельяненко в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, встреча Емельяненко и российского стронгмена Михаила Кокляева состоится 29 ноября 2019 года. Поединок пройдёт по правилам профессионального бокса. Согласно регламенту, он будет длиться четыре раунда.

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