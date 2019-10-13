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Фьюри — о дебюте в рестлинге: всегда мечтал выступить в WWE

Фьюри — о дебюте в рестлинге: всегда мечтал выступить в WWE
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в суперяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в профессиональном рестлинге.

«Для меня огромная честь выступить в событии такого масштаба в Саудовской Аравии. Для меня это фантастическая возможность. Я всегда мечтал выступить в WWE. Я всю жизнь являюсь фанатом рестлинга», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Напомним, 31 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных боях турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строумэном, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.

Фьюри впервые в карьере выступит в рестлинге.

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