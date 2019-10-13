Фьюри — о дебюте в рестлинге: всегда мечтал выступить в WWE

Бывший чемпион мира по боксу в суперяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в профессиональном рестлинге.



«Для меня огромная честь выступить в событии такого масштаба в Саудовской Аравии. Для меня это фантастическая возможность. Я всегда мечтал выступить в WWE. Я всю жизнь являюсь фанатом рестлинга», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.



Напомним, 31 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных боях турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строумэном, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.



Фьюри впервые в карьере выступит в рестлинге.