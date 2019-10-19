Бетербиев — пятый боксёр в истории России, объединивший два титула

Артур Бетербиев после победы над украинцем Александром Гвоздиком стал пятым российским боксёром, кто смог объединить два или более пояса чемпиона мира по различным версиям.



Ранее среди россиян объединить два титула чемпиона мира или более удавалось Косте Цзю, Денису Лебедеву, Сергею Ковалёву и Мурату Гассиеву.



Бетербиев одержал победу над Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал десятый раунд. Артур трижды отправил Гвоздика в нокдаун. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Напомним, для Бетербиева это 15-я победа в 15 поединках. Украинец Гвоздик потерпел первое поражение в карьере.



«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.