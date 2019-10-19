Бетербиев — о победе над Гвоздиком: это главный бой в моей жизни

Чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал победу над украинцем Александром Гвоздиком. Россиянин одержал победу нокаутом в 10-м раунде.
«Это один из самых важных поединков в карьере. Наверное, самый важный. Я проделал большую работу по подготовке. Вы знаете, может быть, это главный бой в моей жизни. И я счастлив о того, как он закончился.
В чём был клюк к победе? Думаю, нужно спросить моего тренера. Мы очень тяжело работали в зале.
Хочу поблагодарить российских болельщиков. Всю Россию. Украину. Ничего страшного, Александр Гвоздик сегодня проиграл, в следующий раз выиграет. Это бокс, кто-то должен был сегодня стать победителем», — сказал Бетербиев после боя.
«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.
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