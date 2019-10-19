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Уорд: Саулю Альваресу не стоит проводить бой с Бетербиевым

Уорд: Саулю Альваресу не стоит проводить бой с Бетербиевым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд поделился впечатлениями от победы Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком в объединительном поединке, а также подчеркнул, что Саулю Альваресу не стоит думать о возможном поединке с россиянином.

«Классный бой. Оба бойца рисковали. Гвоздик сегодня не отвечал на атаки соперника в привычной манере, но он был хорош до тех пор, пока не смог отвечать на атаки. Что касается Бетербиева, то он очень мощный физически, у него мощный удар.

Если Альварес пройдёт Сергея Ковалёва, то ему не стоит проводить бой с Бетербиевым. Понимаете, вы не слышали о возможном бое Ковалёва с Альваресом, когда у Сергея было одно или два поражения. Они заговорили о таком поединке в тот момент, когда он уже проигрывал трижды. Это просчитанный риск. Если же он будет драться с Бетербиевым, то в этом не будет никакого расчёта, это будет глупо. Канело никогда этого не сделает", — сказал Уорд в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

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