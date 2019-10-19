Арум назвал потенциальных соперников для Гвоздика

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что после поражения от Артура Бетербиева и потери титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик продолжит биться с серьёзными соперниками. По словам функционера, следующим оппонентом украинца может стать и экс-чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес.

«Гвоздик бился очень и очень хорошо. В этом дивизионе есть много хороших боксёров. У нас есть Джо Смит и Джесси Харт. Также есть вариант с Майклом Силсом. Кроме того, в полутяжёлом весе появился Хильберто Рамирес, и он может встретиться с Александром. Короче говоря, здесь можно организовать много больших боёв. Гвоздик бился чертовски здорово», — рассказал Арум в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.