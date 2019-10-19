Арум назвал потенциальных соперников для Гвоздика

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что после поражения от Артура Бетербиева и потери титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик продолжит биться с серьёзными соперниками. По словам функционера, следующим оппонентом украинца может стать и экс-чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес.
«Гвоздик бился очень и очень хорошо. В этом дивизионе есть много хороших боксёров. У нас есть Джо Смит и Джесси Харт. Также есть вариант с Майклом Силсом. Кроме того, в полутяжёлом весе появился Хильберто Рамирес, и он может встретиться с Александром. Короче говоря, здесь можно организовать много больших боёв. Гвоздик бился чертовски здорово», — рассказал Арум в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.
- 19 октября 2019
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53
-
07:33
-
06:54
-
01:03
-
00:58
- 18 октября 2019
-
23:33
-
23:17
-
22:42
-
21:33
-
20:22
-
19:46
-
18:30
-
17:20
-
16:40
-
15:40
-
15:08