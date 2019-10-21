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А. Емельяненко назвал Кокляева грузчиком

А. Емельяненко назвал Кокляева грузчиком
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко и Кокляев сразятся по правилам бокса на «ВТБ Арене» 29 ноября.

«Я бы хотел, чтобы этот поединок стал для меня максимально полезным и успешным. Очень хочется, чтобы Кокляев быстро не выдохся, не устал и показал свою максимальную работоспособность. Для меня это будет обычный тренировочный день. Я выйду на ринг против человека, который хочет в дальнейшем заниматься боевыми искусствами и правильным спортом.

Рад, что смог обратить в смешанные единоборства человека, который раньше передвигал контейнеры, автомобили. Грубо говоря, грузчика. Пусть лучше занимается настоящим спортом. Сможет хоть за себя постоять на улице, если хулиганы нападут», — цитируют Емельяненко «Известия».

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