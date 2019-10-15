Кокляев гулял с дочкой и перепутал Емельяненко с котиком

Российский стронгмен Михаил Кокляев потроллил бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, своего будущего соперника. Кокляев рассказал, как гулял с дочкой и увидел котика, хотя сперва подумал, что это ползёт Емельяненко.

«Котик идёт? А я думал, это какой-то боец смешанных единоборств ползёт.

Саня, я здесь, вот мы с дочкой гуляем. Не теряй меня, готовься! Хорошо, что я не появился на Fight Nights, а то пришлось бы опять чем-нибудь в тебя кинуть», — сказал Кокляев.

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Кокляев не смог посетить турнир Fight Nights, так как заболел и лёг под капельницу. Появились слухи, что из-за этого его бой с Емельяненко могут отменить, но стронгмен развеял эти предположения.

Бой Кокляева и Емельяненко по правилам бокса пройдёт 29 ноября в Москве.

Кокляев заболел и лёг под капельницу