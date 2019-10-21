Пресс-конференцию Макгрегора в Москве назвали этапом раскрутки реванша с Хабибом

Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights Global, прокомментировал предстоящую пресс-конференцию бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макрегора, который пообщается с журналистами в Москве 24 октября. По мнению Гаджиева, это мероприятие призвано раскрутить бой Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в Москве.
«Я бы не стал употреблять слово «провокация». Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Макгрегор уступил Нурмагомедову в титульном поединке в октябре 2018 года. С тех пор ирландец не выходил в октагон, а российский боец 7 сентября победил американца Дастина Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
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