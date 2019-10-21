Ковингтон: бой с Усманом будет не таким большим, как был бы поединок с Вудли

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился ожиданиями от поединка с чемпионом организации Камару Усманом.



«Определённо бой с Усманом не будет таким большим, как поединок с Тайроном Вудли. Тогда я многое делал для раскрутки боя. У нас была предыстория. Мы вместе тренировались в команде American Top Team. У нас были плохие отношения и различия в политических взглядах.



В поединке с фальшивкой Маррти Ньюмансом не будет много работы. Он скучный боец, он никому не интересен. Единственная причина, по которой люди придут на арену 14 декабря, — посмотреть, как я одержу победу и нокаутирую его. Все идут на эту арену только ради меня», — приводит слова Колби Ковингтона MMAJunkie.