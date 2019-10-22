Минакову не выдали визу США, бой с Айялой сорван

В ночь с 26 на 27 октября мск в Анквасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 232. В его основном карде должен был выступить российский тяжеловес Виталий Минаков. Предполагалось, что его соперником станет Хави Айяла. Однако, судя по всему, эта встреча не состоится. Россиянину не выдали визу в США и потому он не может вылететь на турнир
«Друзья, судя по всему, мой поединок с Хави Айялой 26 октября не состоится. На сегодняшний день мне не одобрена виза в США. О причинах можно только догадываться», — написал Минаков.
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».
Напомним, Минаков и Айяла должны были встретиться ещё 24 августа, но тогда Хави снялся с основного карда шоу. В результате Виталий подрался с Тимоти Джонсоном, нокаутировав того в первом раунде.
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