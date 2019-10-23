Ломаченко в 2020 году хочет встретиться с Дж. Дэвисом и Девином Хэйни

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBC, WBA Super и WBO Василий Ломаченко назвал потенциальных соперников на 2020 год. По словам украинца, он был бы не против помериться силами с чемпионом мира во втором полулёгком весе Джервонтой Дэвисом и официальным претендентом на пояс WBC Девином Хэйни.

«Думаю, что поединки, которые могли бы стать интересными и могли бы нести для меня какой-то вызов, — это встречи с Джервонтой Дэвисом и Девином Хэйни. Но для начала нам нужно подождать боя Комми с Лопесом», — приводит слова украинца Boxingnews24.

Чемпион мира по версии IBF Ричард Комми и Теофимо Лопес проведут поединок 14 декабря 2019 года. Ожидается, что Ломаченко встретится с победителем этого боя. Таким образом, в скором времени лёгкий дивизион получит схватку за звание абсолютного чемпиона мира.