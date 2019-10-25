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Появилось видео того, как дагестанцы ждут Макгрегора у отеля

Появилось видео того, как дагестанцы ждут Макгрегора у отеля
Бокс/ММА / ММА 0

Появилось видео того, как дагестанцы ждут Конора Макгрегора у отеля «Ритц-Карлтон». Ранее сообщалось, что группа людей ожидает ирландского бойца у отеля, там же дежурит ОМОН на случай возникновения конфликтной ситуации.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вероятно, причиной недовольства дагестанцев стали слова, сказанные Макгрегором на пресс-конференции.

«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерётся с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — заявил на пресс-конференции в Москве Макгрегор.

Вероятно, именно эти высказывания бывшего чемпиона UFC и могли стать причиной назревающего конфликта.

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