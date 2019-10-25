Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы по тайскому боксу

Сборная России по тайскому боксу продолжает подготовку к грядущему чемпионату Европы, который состоится в Минске. Турнир пройдёт с 4 по 10 ноября в столице Беларуси во Дворце спорта.

Сборная России готовится под руководством тренерского штаба в лице заслуженных тренеров Виталия Ильина и Романа Насонова. Сбор проходит на олимпийской спортивной базе «Озеро Круглое» и продлится до следующей недели.

Ожидается, что на чемпионате Европы выступят атлеты более чем из 35 стран. Стоит отметить, что изначально турнир должен был пройти в Испании, однако впоследствии местом проведения был выбран Минск.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.