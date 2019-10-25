Диаза пока не отстраняли от боя, несмотря на допинг

UFC и USADA собирают данные о допинг-тесте бойца средней весовой категории Нейта Диаза. Официально спортсмена пока не отстранили от поединка с Хорхе Масвидалем на UFC 244, сообщает ESPN.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк не знала о неблагоприятных результатах пробы Диаза, пока тот не сделал заявление.

Ранее в UFC уже был похожий прецедент с Нилом Мэгни. Весной Нил дал положительный тест на низкий уровень LGD4033, запрещённый препарат, и сообщил об этом в социальных сетях. Тогда у бойца были обнаружены следы приёма малого количества вещества. Тогда решили, что это вещество попало в организм из испорченной добавки, и USADA разрешило ему драться.

Напомним, Диаз сообщил, что снимается с боя. Причиной стало то, что в его организме были обнаружены запрещённые вещества.

Бой Масвидаля и Диаза должен был возглавить кард турнира UFC 244, который состоится 2 ноября.