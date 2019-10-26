Финкельштейн прокомментировал поведение Макгрегора во время его визита в Москву

Президент Лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мыслями о визите экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в Москву, а также объяснил, для чего ирландец в очередной раз позволил себе провокационные высказывания.

«Конор не только боец, он настоящий шоумен и раскручивает своё возвращение в октагон, наверняка хочет получить реванш с Хабибом, поэтому прибегает ко всем возможным способам трештокинга. На Западе это воспринимается по-другому, там это сплошь и рядом. У нас же в России совсем другой менталитет, у нас за слова принято отвечать. Хабиб всё доказал в первом поединке, вчистую разбив Макгрегора. Думаю, сейчас есть другие бойцы, достойные боя с Хабибом, тот же Фергюсон», — сказал Финкельштейн.